Трогательный эпизод единства набрал миллионы просмотров в соцсети - ВИДЕО
Удивительный и трогательный случай на женском футбольном матче привлек внимание миллионов пользователей социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.
В рамках Чемпионата WAFF по футболу среди женщин проходил матч между "Арабским православным клубом" и иорданской командой "Шабаб аль-Ордон".
В разгар одна из футболисток обнаружила, что на ее голове развязался платок-хиджаб, она остановилась и наклонилась вперед, чтобы попытаться скрыть вылезшие из-под головного убора волосы, а игроки противоборствующей команды вместо того, чтобы воспользоваться возникшим преимуществом, остановили игру и окружили соперницу тесным кольцом - чтобы никто из зрителей не увидел волосы мусульманки, сообщает IslamNews.
Пока игроки загораживали мусульманку, та успела перевязать платок заново, и матч продолжился.
Видеоролик трогательного эпизода на футбольном матче получил более 4 миллионов просмотров на Twitter и десятки тысяч восторженных комментариев.
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