«Челси» в Амстердаме прервал уникальную серию «Аякса» - ВИДЕО
"Аякс" уступил "Челси" в рамках 3-го группового раунда Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Теперь у команд по 6 очков, их может догнать "Валенсия" (3 пункта), которая сегодня сыграет против "Лилля" (0 очков).
"Аякс" - "Челси" 0:1 (0:0)
Гол: Батшуайи 86
"Аякс": Онана, Дест, Вельтман (Хунтелар 89), Блинд, Тальяфико, Альварес (Де Йонг 89), Мартинес, Зийех, ван де Бек, Промес (Нерес 74), Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан (Пулишич 66), Абрахам (Батшуайи 71), Хадсон-Одои (Джеймс 90)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Тадич 49, Мартинес 65, Зума 84
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