Португальский специалист Жозе Моуринью ведет переговоры с дортмундским футбольным клубом "Боруссия". Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на немецкое издание Sport Bild, передает Day.Az.

Как передает издание, интерес немецкого клуба к 56-летнему специалисту, который на данный момент работает экспертом на английском телевидении, связан с нестабильными результатами команды под руководством швейцарца Люсьена Фавра.

Сообщается, что Моуринью готов к назначению и уже изучает немецкий язык.

После восьми туров "Боруссия" занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 15 очков. Лидером чемпионата Германии является мёнхенгладбахская "Боруссия", набравшая 16 очков. В Лиге чемпионов после двух туров в группе F "Боруссия" набрала 4 очка, столько же у испанской "Барселоны", у итальянского "Интера" и чешской "Славии" (Прага) по одному очку. В третьем туре "Боруссия" на выезде встретится с "Интером" в среду, начало встречи в 22:00 мск.

В декабре 2018 года Моуринью ушел из "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он является двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın