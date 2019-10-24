Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор на своей пресс-конференции заявил о том, что может в скором времени помириться с Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортсмен заявил, что готов подраться с Хабибом на русской земле.

"Все хотят увидеть наше противостояние! Москва давно жаждет увидеть развязку этой битвы! Возможно, что после того как все закончится, мы даже помиримся", - заявил Макгрегор.

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