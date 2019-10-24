Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо продолжит свою гоночную карьеру в ралли-рейде "Дакар". В 2020 году именитый испанский пилот будет выступать за команду Toyota Gazoo Racing, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Штурманом Алонсо станет многократный чемпион "Дакара" в классе мотоциклов и его соотечественник Марк Кома, сообщает Motorsport. 25 и 26 октября оба гонщика проведут первые тестовые заезды в испанском Таррагоне. Позже они заявятся на этап Саудовской Аравии по ралли-рейдам для ознакомления с трассой, по которой и будет пролегать "Дакар"

Напомним, что сам "Дакар" состоится с 5-го по 17-е января. Всего на внедорожном марафоне запланировано 12 скоростных участков общей протяженностью 9000 километров.

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