https://news.day.az/sport/1169041.html Групповой этап Лиги Европы: "Карабах" сыграл "АПОЭЛ" - ОБНОВЛЕНО
Групповой этап Лиги Европы: "Карабах" сыграл "АПОЭЛ" - ОБНОВЛЕНО
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел очередную игру в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против кипрского АПОЭЛ, передает Day.Az.
Матч закончился со счетом 2:2. Голами отличились Д.Кинтана (13-я минута), М.Медведев (29-я минута, автогол), Халлениус (45-я минута) и Аилтон (58-я минута).
По итогам трех туров группового этапа "Карабах" расположился на втором место с четырьмя очками.
Ответный матч состоится через две недели.
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