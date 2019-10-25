https://news.day.az/sport/1169057.html "Манчестер Юнайтед" обыграл соперника в матче Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" обыграл соперника в матче Лиги Европы
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграл сербский "Партизан" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Мяч с пенальти на 43-й минуте забил Антони Марсьяль.
В другом матче группы L голландский АЗ дома разгромил казахстанскую "Астану" со счетом 6:0.
В турнирной таблице на первом месте располагается "Манчестер Юнайтед" (7 очков), далее идут АЗ (5), "Партизан" (4) и "Астана" (0). В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Партизан", АЗ в гостях сыграет с "Астаной", оба матча пройдут 7 ноября.
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