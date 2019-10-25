Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью в матче 3-го тура группы A Лиги Европы по футболу с кипрского АПОЭЛ в Баку (2:2), передает azerisport.com.

"Для всех нас получилась интересная игра. На поле были хорошая борьба и голы. Ради этого болельщик и ходит на стадион. Мы смогли показать все это. Этот матч дал нашей команде очень многое. Несмотря на то, что уступали в счете, до самого конца действовали хладнокровно. Поздравляю ребят. Болельщики сегодня были великолепны. Сегодня я увидел абсолютное единство.

Стоит учитывать, как соперник играл в обороне. За исключением одного-двух эпизодов, остальные все были борьбой. В такой ситуации сложно наносить точный удар. Махир Эмрели пока еще не полностью в форме. Он только вернулся после травмы. Мы хорошо сыграли, создавали голевые эпизоды. Любой наш футболист может отличиться голом. Работаем над тем, чтобы ребята были более точным при реализации.

В прошлый раз в Баку мы уступили этому сопернику (0:2), а сегодня проигрывал по ходу матча. Было сложно совершить "камбэк". Возможно, против другого оппонента было бы полегче. В перерыве сказали футболистам, что нужно быть хладнокровнее. Сумели показать ту игру, которую готовили, и в этом плане я доволен.

В настоящее время у троих команд есть шансы на второе место в группе. Судя по всему, все решится в заключительном туре. Сейчас мы на втором месте, и постараемся сохранить эту позицию за собой. Не могу сказать, что у кого-то шансов больше.

По поводу ошибки Рашада Садыхова, то в футболе без ошибок никак. Мы должны уметь ценить своих футболистов. Неправильно оценивать футболиста по одному эпизоду. В первом голе мяч попал в спину Максима Медведева и залетел в ворота. Хорошо, что не в Рашада попал. Мы постоянно в контакте со своими игроками. Я даю им советы, чтобы подобные разговоры их не отвлекали. У болельщиков есть право выражать свое мнение. Они могут и меня требовать отправить в отставку. Они могут говорить, чтобы завершил карьеру. Ко всем мнениям отношусь с уважением. Подобное могут сказать и в пылу эмоций. Но я знаю, что все они вместе с нами", - заявил Гурбанов.

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