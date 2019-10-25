Английский "Арсенал" обыграл португальскую "Виторию" со счетом 3:2 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В составе хозяев дублем отметился Николя Пепе (80-я и 90-я минуты), один гол на счету Габриэля Мартинелли (32), у проигравших отличились Маркус Эдвардс (9) и Бруно Дуарте (37).

В другом матче группы F немецкий "Айнтрахт" со счетом 2:1 обыграл бельгийский "Стандард" в домашней встрече. В турнирной таблице группы "Арсенал" занимает первое место, имея в активе 9 очков, на втором месте с 6 очками идет "Айнтрахт", третью строчку занимает "Стандард" (3), замыкает таблицу "Витория" (0).

В следующем туре "Арсенал" сыграет в гостях с "Виторией" 6 ноября, "Стандард" днем позднее примет на своем поле "Айнтрахт".

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın