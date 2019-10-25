Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на нападки ирландца Конора Макгрегора в адрес его сына во время пресс-конференции в Москве. Его слова приводит "Дума ТВ".

Нурмагомедов-старший заявил, что его сын всегда будет представлять Россию. "Посмотрите выход с Макгрегором. 18 флагов российских было во время выхода Хабиба", - отметил он. Отец бойца добавил, что, когда ирландец приедет в Москву для поединка, его сын вновь побьет его.

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. "Он вообще представляет Россию? Я так не думаю. Никогда не видел его с российским флагом", - сказал он.

Тогда же ирландец объявил о возвращении в октагон. 18 января Макгрегор проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Имя соперника он назвать отказался. Последний раз спортсмен дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате в октябре 2018-го, когда проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.

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