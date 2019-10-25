Футболисты испанской "Севильи" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы разгромили "Дюделанж" из Люксембурга.

Встреча, прошедшая в четверг в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Франко Васкес, а один мяч забил Мунир Эль-Хаддади, передает Day.Az со ссылкой на prostoprosport.ru.

У "Севильи" теперь девять очков. Она упрочила лидерство в турнирной таблице квартета. Четыре очка имеет "Карабах", три очка в активе "Дюделанжа", а одно очко набрал АПОЭЛ.

В следующих матчах турнира 7 ноября АПОЭЛ примет "Карабах", а "Дюделанж" дома сразится с "Севильей".

Лига Европы. Группа А. Третий тур

"Севилья" (Севилья, Испания) - "Дюделанж" (Дюделанж, Люксембург) - 3:0 (0:0)

Голы: Васкес, 48 (1:0); Васкес, 75 (2:0); Эль-Хаддади, 78 (3:0).

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