Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал в пятницу победу в Высоком суде Лондона по иску нынешнего титульного спонсора компании New Balance, что открывает путь к заключению очень выгодного контракта с компанией Nike. Об этом сообщает в пятницу газета Independent.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, New Balance выступил с иском в связи с предполагаемым отказом клуба выполнить условия контракта на сумму в £40 млн ($51,5 млн), который истекает в мае 2020 года. В соответствии с соглашением заокеанская компания имеет право возобновить спонсорство, если оно соответствует условиям предложения любого из конкурентов New Balance.

Однако действующий победитель Лиги чемпионов заявил в суде, что нынешний американский спонсор не в состоянии конкурировать с компанией Nike, которая предложила ливерпульцам пятилетний контракт с ежегодными выплатами на сумму в £30 млн ($38,6 млн). Это касается прежде всего маркетинга и продажи товаров с маркой "Ливерпуля" за рубежом "не менее чем в 6 тыс. магазинах по всему миру, 500 из которых владеет непосредственно Nike.

Судья в вынесении вердикта посчитал аргументы футбольного клуба более весомыми, отметив, что в данном случае следует учитывать статус и влияние команды.

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