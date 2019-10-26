Разгромив "Саутгемптон" со счётом 9:0 в матче 10-го тура АПЛ, "Лестер Сити" одержал самую крупную выездную победу в истории чемпионата Англии, сообщает Opta Sport.

За 131 год проведения чемпионата Англии ни одной из команд высшего дивизиона не удавалось обыграть соперника в гостевом матче с разницей в девять и более мячей.

Победу "Лестер Сити" в матче с "Саутгемптоном" принесли результативные удары Бенджамина Чилвела, Юри Тилеманса, Джеймса Мэддисона, Джейми Варди и Айосе Переса. Двое последних оформили по хет-трику, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

"Лестер", набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Саутгемптон" (8) - на 18-м.

В 11-м туре Премьер-лиги "святые" 2 ноября на выезде сыграют с "Манчестер Сити", а "лисы" на следующий день в гостях встретятся с "Кристал Пэлас".

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