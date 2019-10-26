Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич входит в сферу интересов "Челси". Лондонский клуб отправил своих скаутов в Италию для просмотра 24-летнего серба, в котором лично заинтересован тренер "синих" Фрэнк Лэмпард, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации итальянских СМИ, летом на Милинковича-Савича претендовал "Манчестер Юнайтед". Клуб сумел согласовать условия личного контракта с игроком, но не успел договориться с римской командой о сумме трансфера, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

В текущем сезоне на счету Милинковича-Савича 1 гол и 2 результативные передачи в 8 матчах серии А.

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