В европейском футболе намечается мини-сенсация: впервые после Великобритании две страны могут организовать совместный чемпионат. Руководители футбольных федераций Нидерландов и Бельгии ведут переговоры о возможном учреждении общей лиги, которой уже придумали название - BeNeLiga, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вполне научное исследование на предмет возможного создания совместной лиги для клубов Бельгии и Голландии достигло второго этапа, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союз Нидерландов (KNVB).

Этой идее уже несколько лет, но прошедшим летом возможность создания BeNeLiga стала действительно реальной. Руководители пяти ведущих клубов Бельгии ("Андерлехт", "Брюгге", "Стандард", "Гент", "Генк") встретились с коллегами из шестерки лучших голландских клубов ("Аякс", "Фейеноорд", ПСВ, "Витесс", "АЗ Алкмар", "Утрехт").

Представители двух соседних стран заключили договор с компанией Deloitte, которая провела исследование и оценила перспективы новой лиги. И вот, как отмечает пресс-служба KNVB, результаты первых исследований оказались положительными. Сейчас начался второй этап, в ходе которого будет рассмотрен формат лиги и ее возможное влияние на существующие турниры двух стран.

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