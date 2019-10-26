В Азербайджане гимнастический вид TeamGym (командная гимнастика) быстро развивается. Об этом сказала Trend лектор курса по данной дисциплине, менеджер по соревнованиям сборной команды Исландии Ирис Сваварасдуоттир (Ìris Svavarasdóttir), передает Day.Az.

"Задачи курса по TeamGym, проводимого в Баку, - разъяснить его участникам свод правил в данной гимнастической дисциплине. TeamGym в Азербайджане быстро развивается, за тот небольшой срок, что здесь занимаются командной гимнастикой, уже достигнуты хорошие результаты. Если работа в этом направлении продолжится, то азербайджанских гимнастов ждет большой успех. В ходе курсов я наблюдаю большой интерес не только со стороны спортсменов и тренеров по TeamGym, но также и от представителей других гимнастических дисциплин", - сказала она.

По словам Сваварасдоуттир, в Азербайджане созданы все необходимые условия для развития данной гимнастической дисциплины.

"В вашей стране созданы прекрасные условия для гимнастов. Национальная арена гимнастики в Баку - это особый мир, там есть все, что необходимо для полноценных тренировок спортсменов", - добавила специалист из Исландии.

Напомним, что Федерация гимнастики Азербайджана 24-26 октября проводит в Баку для местных гимнастов и тренеров курсы по TeamGym. Курсы ведут приглашенные специалисты из Исландии - Ирис Сваварасдоуттир (Ìris Svavarasdóttir), Ирис Мист Магнусдоуттир (Ìris Mist Magnùsdóttir) и Хельга Свана Оулафсдоуттир (Helga Svana Ólafsdóttir). В курсах принимают участие 40 человек - азербайджанские гимнасты, тренеры, хореографы.

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