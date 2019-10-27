https://news.day.az/sport/1169844.html Игрок "Барселоны" вместо отдыха отправился на матч НБА
Игрок "Барселоны" вместо отдыха отправился на матч НБА
Форвард Барселоны Антуан Гризманн вчера посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, французский игрок отправился в Нью-Йорк, где проходила встреча между "Бруклин Нетс" и "Нью-Йорк Никс".
Напомним, что футболистам каталонского клуба выделили дополнительные выходные из-за переноса Эль-Класико, которое пройдет 18 декабря. Игрок вернется к тренировкам в ближайшее время.
Кстати, судьба главного тренера "Барселоны" предрешена - в клубе готовы к переменам. Наставник Эрнесто Вальверде доработает свой контракт до конца.
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