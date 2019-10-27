Форвард Барселоны Антуан Гризманн вчера посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, французский игрок отправился в Нью-Йорк, где проходила встреча между "Бруклин Нетс" и "Нью-Йорк Никс".

Напомним, что футболистам каталонского клуба выделили дополнительные выходные из-за переноса Эль-Класико, которое пройдет 18 декабря. Игрок вернется к тренировкам в ближайшее время.

Кстати, судьба главного тренера "Барселоны" предрешена - в клубе готовы к переменам. Наставник Эрнесто Вальверде доработает свой контракт до конца.

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