Мюнхенская "Бавария" дома разгромила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0 в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе "Баварии" дубль сделал Роберт Левандовский (17-я и 76-я минуты), также отличился Серж Гнабри (47). На 80-й минуте мяч в свои ворота отправил бывший защитник "Баварии" Матс Хуммельс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мюнхенский клуб разгромил дортмундскую команду на своем поле в третий раз подряд, в прошлом сезоне "Бавария" победила 5:0, в позапрошлом - 6:0. Третий мяч, забитый "Баварией", стал для клуба 2500-м забитым голом на своем поле в Бундеслиге (чемпионат Германии), которая была образована в 1963 году. Этот же мяч стал для "Боруссии" 2500-м пропущенным голом в матчах Бундеслиги.

Левандовский стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим в 11 матчах подряд, он забил в ворота бывшего клуба 12 голов в шести домашних матчах.

"Бавария" располагается на третьем месте в чемпионате Германии, набрав 21 очко. "Боруссия" занимает пятое место (19). В 12-м туре "Бавария" на выезде сыграет с "Фортуной" из Дюссельдорфа 23 ноября, днем ранее "Боруссия" примет "Падерборн".

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