Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил достижение экс-нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Opta.

В матче 13-го тура чемпионата Испании сине-гранатовых с "Сельтой" аргентинец оформил свой 34-й хет-трик в рамках турнира. Сначала он реализовал пенальти, а позже дважды оформил голы в ворота "кельтов" прямыми ударами со штрафных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этой встречи рекорд по количеству хет-триков в Ла Лиге принадлежал Роналду, который выступал до 2018 года за "Реал". Стоит отметить, что всего в Примере португалец провел 292 игры, тогда как Месси выходил на поле в составе каталонцев 459 раз.

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