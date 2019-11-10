Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал поражение Абубакара Нурмагомедова в дебютном поединке в организации.

Двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова проиграл в первом раунде болевым приемом Давиду Заваде на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап (tap - постучать рукой - прим. "Газеты.Ru"). Вечный неудачник", - написал Макгрегор в Twitter.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın