Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу прокомментировал оскорбительное высказывание ирландца Конора Макгрегора в адрес чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В октябре на пресс-конференции в Москве экс-чемпион UFC назвал Нурмагомедова и дагестанский народ трусами.

Шоу заявил, что организация не может влиять на то, что говорят бойцы, подписавшие контракт с UFC.

"Макгрегор - прекрасный промоутер, он сделал много, чтобы раскрутить не только себя, но и весь спорт. При этом организация не поддерживает клевету и комментарии, унижающие кого-либо", - цитирует Шоу РИА "Новости".

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