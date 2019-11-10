https://news.day.az/sport/1174274.html Вице-президент UFC высказался о словах Макгрегора в адрес Хабиба
Вице-президент UFC высказался о словах Макгрегора в адрес Хабиба
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу прокомментировал оскорбительное высказывание ирландца Конора Макгрегора в адрес чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В октябре на пресс-конференции в Москве экс-чемпион UFC назвал Нурмагомедова и дагестанский народ трусами.
Шоу заявил, что организация не может влиять на то, что говорят бойцы, подписавшие контракт с UFC.
"Макгрегор - прекрасный промоутер, он сделал много, чтобы раскрутить не только себя, но и весь спорт. При этом организация не поддерживает клевету и комментарии, унижающие кого-либо", - цитирует Шоу РИА "Новости".
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