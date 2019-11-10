"Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Брайтон" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Красных дьяволов на 17-й минуте вывел вперед Андреас Перейра. Через две минуты хавбек "чаек" Дэви Проппер срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте Льюис Данк сократил отставание в счете, но в ответной атаке Маркус Рэшфорд вернул МЮ преимущество в два мяча.

"Манчестер Юнайтед" одержал первую домашнюю победу в АПЛ с 14 сентября, набрал 16 очков и вышел на седьмое место в чемпионате. В активе "Брайтона" на одно очко меньше, команда занимает 11-ю позицию.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 24 ноября на выезде сыграет с "Шеффилдом". "Брайтон" днем раньше на своем поле примет "Лестер".

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