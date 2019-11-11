В центральном матче 12 тура Серии А встречались "Ювентус" и "Милан". Чемпион выиграл 1:0 за счет гола Паоло Дибалы.

Эта победа "Юве" позволила вернуться на первое место, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ювентус" владел значительным преимуществом, "Милан" отвечал острыми выпадами. Отлично играли оба вратаря Войцех Щенсный ("Ювентус") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). На 55 минуте тренер хозяев Маурицио Сарри заменил Криштиану Роналду, проводившего не самый яркий матч. Вместо португальца вышел аргентинец Паоло Дибала, который и решил судьбу встречи. На 72 минуте Пабло получил пас от соотечественника Гонсало Игуаина и нанес точный удар по воротам "Милана". Этот гол оказался единственным.

"Ювентус" выиграл 1:0, набрал 32 очка и вернулся на первое место Серии А. У "Милана" 13 очков и 14 место.

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