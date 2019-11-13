https://news.day.az/sport/1175125.html Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу - ВИДЕО
Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу - ВИДЕО
В понедельник в Швейцарии прошел традиционный слет элитных тренеров УЕФА - мероприятие проходит раз в году. По окончании форума главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал забавное интервью итальянскому журналисту, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
Сперва немец не понял, почему корреспондент назвал Хосепа Гвардиолу именем "Пепе", а не "Пеп" - а когда коуч "Манчестер Сити" приблизился к Клоппу, Юрген в шутку убежал от журналистов со словами "Пеп Гвардиола уже близко!"
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