В понедельник в Швейцарии прошел традиционный слет элитных тренеров УЕФА - мероприятие проходит раз в году. По окончании форума главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал забавное интервью итальянскому журналисту, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

Сперва немец не понял, почему корреспондент назвал Хосепа Гвардиолу именем "Пепе", а не "Пеп" - а когда коуч "Манчестер Сити" приблизился к Клоппу, Юрген в шутку убежал от журналистов со словами "Пеп Гвардиола уже близко!"

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın