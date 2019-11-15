Вратарь "Фигейренсе" Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против "Понте-Прета". Видео появилось в Twitter Yeni Şafak Spor, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

При счете 3:1 в пользу "Понте-Преты" Карлос дважды спас свою команду. После первого сейва голкипер упал за лицевую линию, но сумел вытащить мяч из-за сетки.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Понте-Преты". Команда располагается на 11-м месте серии В, "Фигейренсе" - на 16-м.

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