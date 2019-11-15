Портал Fanatik опубликовал кадры из раздевалки сборной Турции после ничьей с Исландией в матче отборочного турнира Евро-2020. Игра завершилась со счетом 0:0, благодаря чему турки обеспечили себе выход в финальную стадию турнира, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Форвард команды Хакан Чалханоглу показал в раздевалке зажигательный танец.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.