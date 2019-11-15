https://news.day.az/sport/1176036.html Как Турция отметила выход на Евро - ВИДЕО
Как Турция отметила выход на Евро - ВИДЕО
Портал Fanatik опубликовал кадры из раздевалки сборной Турции после ничьей с Исландией в матче отборочного турнира Евро-2020. Игра завершилась со счетом 0:0, благодаря чему турки обеспечили себе выход в финальную стадию турнира, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Форвард команды Хакан Чалханоглу показал в раздевалке зажигательный танец.
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