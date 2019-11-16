Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте оказался в центре внимания после получения анонимного письма с угрозами в свой адрес, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В послании также присутствовала пуля. Полиция уже начала расследование по этому делу.

Представители правопорядка пообещали 50-летнему итальянскому специалисту предоставить охрану. Теперь полиция будет следить за домом Конте и тренировочной базой "Интера".

Ранее сообщалось, что фанаты "Ювентуса" негативно отнеслись к переходу Конте в стан принципиальных соперников. Напомним, что в свое время итальянец выступал за "старую синьору", а позже приводил ее к победам уже в качестве главного тренера команды.