https://news.day.az/sport/1176708.html Матч с участием дагестанской команды завершился массовой дракой - ВИДЕО
Матч с участием дагестанской команды завершился массовой дракой - ВИДЕО
Матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между астраханским "Волгарем" и махачкалинским "Легион-Динамо" завершился массовой дракой. Трансляция велась на YouTube-канале астраханского клуба.
В потасовке приняли участие футболисты обеих команд, запасные и болельщики. Драку остановили сотрудники клубов и стюарды, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
"Волгарь" лидирует в дивизионе "Юг" ПФЛ, набрав 46 очков. "Легион-Динамо" занимает девятое место с 23 очками.
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