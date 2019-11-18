Матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между астраханским "Волгарем" и махачкалинским "Легион-Динамо" завершился массовой дракой. Трансляция велась на YouTube-канале астраханского клуба.

В потасовке приняли участие футболисты обеих команд, запасные и болельщики. Драку остановили сотрудники клубов и стюарды, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Волгарь" лидирует в дивизионе "Юг" ПФЛ, набрав 46 очков. "Легион-Динамо" занимает девятое место с 23 очками.

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