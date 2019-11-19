Луис Энрике вернется на пост главного тренера сборной Испании, передает Day.Az со ссылкой на Sport Express.

По информации источника, Федерация футбола Испании может в ближайшее время объявить о назначении Энрике. В таком случае он сменит на этом посту Роберта Морено, который вывел команду на Евро-2020. Ранее Морено заявил, что готов уступить место своему предшественнику, если тот решит вернуться в команду.

49-летний Луис Энрике покинул национальную команду после болезни его дочери Ксаны. Девочка скончалась в возрасте девяти лет. Сборная Испании ранее уже обеспечила себе выход в финальный турнир чемпионата Европы.