Нападающий Эдинсон Кавани повздорил с форвардом Лионелем Месси во время товарищеского матча сборной Уругвая с Аргентиной. Как сообщает Ole, в одном из эпизодов между игроками произошёл эмоциональный разговор, в ходе которого Кавани предложил Месси подраться, на что Лионель ответил: "Когда захочешь".

Драку предотвратили партнёры по команде. В итоге Кавани и Месси разошлись и продолжили игру, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Сам товарищеским матч, который состоялся в Тель-Авиве на стадионе "Блюмфильд", завершился со счётом 2:2. За сборную Уругвая забили Эдинсон Кавани и Луис Суарес. В составе сборной Аргентины отличились Серхио Агуэро и Лионель Месси.

Напомним, ранее у Месси возник конфликт с главным тренером сборной Бразилии Тите.

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