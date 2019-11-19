12-летняя боец MMA победила в своем первом поединке и вызвала гордость матери - ВИДЕО
Боец смешанного стиля (MMA) Синди Дандуа из Бельгии опубликовала видео с победным дебютом ее 12-летней дочери Лолы Попадатос. Ролик доступен в Twitter-аккаунте спортсменки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Дочь Дандуа одержала победу в своем первом бою, который прошел под эгидой промоушена Excitefight. Событие состоялось 15 ноября, а поединок между 12-летними участницами был заявлен в качестве любительского. Попадатос взяла соперницу на болевой прием (рычаг локтя) и вынудила ее сдаться.
35-летняя Дандуа дралась в тот же вечер и тоже отметилась победой. В подписи к видео она высоко оценила дебют дочери.
"Еще несколько лет... Уверена, что моя дочурка взлетит до самой Луны и станет звездой", - написала Дандуа. При этом она затегировала аккаунты нескольких крупных промоушенов - One Championship, Invicta FC, UFC, Rizin и Bellator.
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