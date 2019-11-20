Сборная Германии уверенно обыграла команду Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2020, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Германия заняла 1 место в группе (21 пункт), а Северная Ирландия расположилась на 3 позиции (13 очков).

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

Германия - Северная Ирландия 6:1 (2:1)

Голы: Гнабри 19, Горецка 43, Гнабри 47, Гнабри 60, Горецка 73, Брандт 90+1 - Смит 7

Германия: тер Штеген, Клостерманн (Штарк 65), Джан, Та, Хектор, Киммих, Кроос, Горецка (Сердар 74), Гюндоган, Брандт, Гнабри (Амири 80)

Главный тренер: Лёв Йоахим.

Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Смит, Кэткарт, Фланаган, Фергюсон, Дэвис, Эванс (МакЛафлин 65), МакНэйр (Бойс 77), Томпсон, Сэвилл, Магеннис (Лэйвери 83)

Главный тренер: О'Нил Майкл.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.