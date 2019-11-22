Защитник бразильского клуба "Куяба" Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против "Пайсанду". Из-за его промаха команда уступила в финале Кубка Верди. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте журналиста Габриэля Родригеса, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Оливейра перед ударом вышел за пределы штрафной, пешком дошел до мяча, сделал шаг назад и только после этого нанес неточный удар. Его промах оказался единственным в серии - "Пайсанду" выиграл со счетом 5:4 и взял кубок.

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