https://news.day.az/sport/1178528.html Трогательный поступок футболиста "Сумгайыта" - ВИДЕО
Трогательный поступок футболиста "Сумгайыта" - ВИДЕО
На открытии 12-го тура Азербайджанской Премьер-Лиги в результате дубля Пеймана Бабая, "Сумгайыт" обыграл "Карабах" со счетом 2:1.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 25-летний футболист "Сумгайыта" после первого забитого им гола побежал к своей матери, которая следила за игрой. Он выразил свою радость, поцеловав ее.
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