На открытии 12-го тура Азербайджанской Премьер-Лиги в результате дубля Пеймана Бабая, "Сумгайыт" обыграл "Карабах" со счетом 2:1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 25-летний футболист "Сумгайыта" после первого забитого им гола побежал к своей матери, которая следила за игрой. Он выразил свою радость, поцеловав ее.