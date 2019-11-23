На матчах 16-го тура второго голландского дивизиона прошла акция против расизма при поддержке Федерации футбола Голландии, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

На 1-й минуте всех матчей футболисты команд перестали играть и остановились.

На каждом стадионе также было показано сообщение: "Расизм? Тогда мы не будем играть".

Эта акция стала реакцией на инцидент, произошедший 17 ноября в воскресном матче второго голландского дивизиона между "Ден Босхом" и "Эксельсиором", в котором болельщики "Ден Босха" провоцировали форварда соперников Ахмада Морейру. В ответ на это футболист ушел с поля, после чего судья приостановил матч. После возобновления матча Морейра вернулся на поле и забил гол.

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