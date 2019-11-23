Российский предприниматель Роман Абрамович больше не заинтересован в продаже английского футбольного клуба "Челси", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как считает Роман, возможность продажи любой части "Челси" сейчас исключена. Он очень доволен текущим положением дел. Выпускники академии "Челси" переходят в основной состав, чего он давно хотел, и наконец-то этот план заработал", - заявил собеседник издания, по словам которого, владельцу клуба нравятся итоги работы Фрэнка Лэмпарда в роли главного тренера "Челси". Источник "Дейли телеграф" также добавил, что в настоящий момент цель Абрамовича - увидеть не громкие победы клуба, а хорошую игру молодых и талантливых футболистов, а также избежать чрезмерных расходов на содержание "Челси".

Возможность продажи клуба обсуждалась британскими СМИ с прошлого года, когда власти Соединенного Королевства отказались продлевать ранее выданную Абрамовичу британскую визу. По данным "Дейли телеграф", неназванному ближневосточному консорциуму предлагали купить принадлежащие россиянину акции "Челси" за 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,2 млрд долларов), однако сделка не состоялась. По словам представителей консорциума, причиной были потенциальные затраты на реконструкцию стадиона "Стэмфорд бридж", на что потребуется до 1,2 млрд фунтов (1,54 млрд долларов).

Ранее Абрамович отклонил предложение о покупке "Челси", с которым выступил богатейший человек Великобритании, промышленник и финансист Джим Рэтклифф. Сообщалось также, что интерес к приобретению "Челси" демонстрировала американская инвестиционная компания Silver Lake ("Сильвер лейк"). Как пишет "Дейли телеграф", в руководстве "Челси" рассчитывают на то, что Абрамович вскоре будет готов приступить к осуществлению временно приостановленного проекта реконструкции домашнего стадиона "Челси". В окружении миллиардера неоднократно подчеркивали, что эти планы были заморожены в прошлом году не из-за инцидента с визой Абрамовича, а в связи с экономической неопределенностью в королевстве, вызванной предстоящим выходом страны из состава ЕС.

В мае 2018 года британские СМИ сообщили, что у российского бизнесмена возникли проблемы с продлением британской визы инвестора. После инцидента в Солсбери в марте прошлого года власти королевства инициировали пересмотр всех виз данного типа, выданных до 5 апреля 2015 года, когда требования к соискателям были значительно более низкими. Этот шаг был частью политики британского правительства по борьбе с отмыванием денег, однако неизвестно, что конкретно послужило причиной сложностей, возникших у Абрамовича с оформлением необходимых документов. После того, как предприниматель получил гражданство Израиля, ему больше не нужна виза для посещения Соединенного Королевства, однако на матчах "Челси" он пока так и не появлялся.

Успехи "Челси"

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов (180 млн долларов по текущему курсу) у предпринимателя Кена Бейтса. После этого у "Челси" начался самый успешный период в истории. В период руководства Абрамовича "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и три раза выигрывал Кубок английской лиги.

Под руководством Лэмпарда, ставшего главным тренером "Челси" в июле этого года, клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков в 12 матчах и отставая от лидирующего "Ливерпуля" на восемь очков. При этом в основном составе "Челси", которому Международная федерация футбола запретила проводить трансферы до лета 2020 года, регулярно выходят играть воспитанники академии клуба.