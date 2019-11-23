Лондонский "Тоттенхэм" на выезде обыграл земляков из "Вест Хэма" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча состоялась в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 36-й минуте "шпор" вывел вперед Сон Хын Мин, через семь минут преимущество "Тоттенхэма" увеличил Лукас Моура. В начале второй половины игры счет до крупного довел Харри Кейн. На 73-й минуте Майкл Антонио отыграл один мяч. В добавленное время защитник "молотобойцев" Анджело Огбонна отметился еще одним голом.

"Тоттенхэм" одержал первую победу при новом тренере - Жозе Моуринью - и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей подряд. После 13-ти туров в активе "шпор" 17 очков, команда вышла на шестое место в АПЛ. "Вест Хэм" с 13-ю очками располагается на 16-й позиции.

В следующем туре "Тоттенхэм" 30 ноября на своем поле примет "Борнмут". "Вест Хэм" в тот же день на выезде сыграет с "Челси".