В Чебоксарах прошел открытый Кубок России по женской борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, Азербайджан на турнире представляли семь спортсменок. Две из них стали призерами чемпионата.

Так, Татьяна Омельченко (62 кг) проиграла в финале, а Жаля Алиева в той же весовой категории стала третьей.

Отметим, что в общекомандном зачете команда Азербайджана заняла третье место.