https://news.day.az/sport/1178801.html Женская команда Азербайджана по борьбе завоевала в России две медали - ФОТО
Женская команда Азербайджана по борьбе завоевала в России две медали - ФОТО
В Чебоксарах прошел открытый Кубок России по женской борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, Азербайджан на турнире представляли семь спортсменок. Две из них стали призерами чемпионата.
Так, Татьяна Омельченко (62 кг) проиграла в финале, а Жаля Алиева в той же весовой категории стала третьей.
Отметим, что в общекомандном зачете команда Азербайджана заняла третье место.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре