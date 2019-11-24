"Интер" одержал победу в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А с "Торино". Встреча завершилась со счетом 0:3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, для "Интера" эта победа стала 11-й в 13 матчах чемпионата Италии с начала нынешней кампании. Таким образом, миланский клуб выдал лучший старт за последние 69 лет, повторив результат сезона-1950/51.

"Интер" также впервые в своей истории выиграл семь стартовых встреч на выезде в Серии А. Рекорд по этому показателю удерживают "Милан" и "Ювентус", победившие восемь раз кряду. "Интер" занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Антонио Конте отстает всего на одного очко от "Ювентуса".

Добавим, что форвард "Интера" Ромелу Лукаку отличился голом во вчерашнем матче против "Торино". Этот гол стал для бельгийца 10-м в чемпионате. Таким образом он повторил рекорд Иштвана Ньерша, который имел аналогичные показатели в своем дебютном сезоне за "нерадзурри" (1948/49), сообщает статистическая компания Opta.