Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" со счетом 2:0 победил в гостях японскую "Ураву" в ответном матче финала азиатской Лиги чемпионов и стал победителем турнира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Салим Аль-Давсари (74-я минута) и Бафетимби Гомис (90+3). Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу саудовского клуба.

"Аль-Хиляль" в третий раз стал победителем турнира, ранее команда выигрывала титул в 1991 и 2000 годах. По этому показателю команда лидирует вместе с южнокорейским клубом "Пхохан Стилерс", побеждавшим в 1997, 1998 и 2009 годах.

"Аль-Хиляль" завоевал право выступить на клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. Саудовский клуб стал последним участником турнира, на котором также сыграют бразильский "Фламенго", английский "Ливерпуль", мексиканский "Монтеррей", "Эсперанс" (Тунис), "Ианген" из Новой Каледонии и катарский "Аль-Садд".