Определились все участники клубного чемпионата мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о том, кто станет седьмым, то есть заключительным участником турнира, стало известно после окончания азиатской Лиги чемпионов. В финале соревнований победа досталась клубу "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Помимо него, на клубном чемпионате мира будут выступать победитель европейской Лиги чемпионов - английский "Ливерпуль", обладатель Кубка Либертадорес - бразильский "Фламенго", победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ - мексиканский "Монтеррей", победитель африканской Лиги чемпионов - тунисский "Эсперанс", а также победитель Лиги чемпионов Конфедерации футбола Океании - "Иенген Спорт" из Новой Каледонии и катарский "Аль-Садд" - победитель чемпионата Катара по футболу.

"Иенген Спорт" и "Аль-Садд" оспорят путевку в четвертьфинал, где победитель противостояния сыграет с "Монтерреем". Победитель этого четвертьфинала выйдет на "Ливерпуль". В еще одном четвертьфинале "Аль-Хиляль" сыграет с "Эсперансом", а победитель пары сыграет в полуфинале с "Фламенго".

Напомним, что ЧМ-2019 пройдет в Катаре с 11 по 22 декабря.