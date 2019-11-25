Вратарь мексиканской "Гвадалахары" Хосе Родригес отметился голом в матче чемпионата Мексики против "Веракрус". Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Multimedos Deportes, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

27-летний вратарь воспользовался тем, что голкипер соперников покинул свою позицию в добавленное время матча. Счет на тот момент был в пользу "Гвадалахары" со счетом 2:1. Завладев мячом Родригес отправил его в пустые ворота соперника.

Итоговый счет встречи - 3:1 в пользу "Гвадалахары".

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