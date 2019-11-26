Глава самого популярного в США промоушена смешанных единоборств лиги UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что потенциальный бой между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, скорее всего, пройдет 18 апреля будущего года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Контракты на поединок по состоянию на данный момент не подписаны, но, как сказал Уайт, обе стороны заинтересованы в бое именно в эти сроки на одном из турниров UFC: "Поединок Хабиба с Фергюсоном должен стать главным событием PPV-турнира, который пройдет 18 апреля в Бруклине".