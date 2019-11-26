Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с речью на вечере Ассоциации футбольных журналистов (Football Writers' Association).

"Вы не представляете, как трудно выступать с речью после Юргена. У меня нет его прекрасной улыбки. Нужно потренироваться), передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов, а он - чемпионат Англии. Возможно, нам стоит поменяться", - сказал Гвардиола.

В сезоне-2018/19 "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, а "Манчестер Сити" занял первое место в чемпионате Англии.

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