Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по пауэрлифтингу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, это Азер Мустафаев.

Его первым испытанием станет пятой по счету чемпионат мира в категориях WRPF, WEPF, WAF и WSF. Чемпионат мира пройдет в России.

Отметим, что до этого главным тренером сборной был Шамси Байрамов, но его назначение носило неофициальный характер.