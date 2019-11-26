https://news.day.az/sport/1179628.html Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по пауэрлифтингу
Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по пауэрлифтингу
Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по пауэрлифтингу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, это Азер Мустафаев.
Его первым испытанием станет пятой по счету чемпионат мира в категориях WRPF, WEPF, WAF и WSF. Чемпионат мира пройдет в России.
Отметим, что до этого главным тренером сборной был Шамси Байрамов, но его назначение носило неофициальный характер.
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