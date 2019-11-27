"Галатасарай" сыграл вничью с "Брюгге" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на livesport.ru.

Встреча группы А, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед уже на 11-й минуте, когда Омер Байрам прострелил в центр чужой штрафной, Адем Бюйюк остановил мяч, развернулся, после чего расстрелял чужие ворота.

Бельгийская команда отыгралась на второй компенсированной минуте второго тайма. Крепин Дьятта из-за пределов штрафной точно пробил в дальний нижний угол.

Вскоре красные карточки получили игроки "Брюгге" Клинтон Мата и Дьятта, но это не помешало гостям удержать ничейный счет.

В заключительном туре "Галатасарай" отправится в гости к "Пари Сен-Жермен", а "Брюгге" на своем поле примет "Реал".

Группа А

1. "Пари Сен-Жермен" - 12 очков (4 игры)

2. "Реал" - 7 (4)

3. "Брюгге" - 3 (5)

4. "Галатасарай" - 2 (5)

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