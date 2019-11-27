Рассказываем об итогах матча Реал Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019, все голы и интересные моменты 5 тура Группового этапа Лиги Чемпионов

Реал и ПСЖ разыграли путевки в плей-офф. До 79 минуты с минимальным счетом вел "Реал", а потом за пять минут произошло настоящее чудо. Досрочное первое место себе обеспечили в этой игре французы, а испанцы могут порадоваться, что не проиграли, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

Один из самых ярких матчей 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов 26 октября и Реал, и ПСЖ начинали довольно расслаблено и уверенно. Галатасарай сыграл вничью с Брюгге, и тем самым соперникам были обеспечены путевки в плей-офф досрочно. В целом, спор теперь шел только за место в таблице: первое или второе. Ну и, конечно же, у мадридцев был великий соблазн проучить соперников, которые устроили им позорный разгром в первом туре.

Открыли счет на 14 минуте хозяева. Вальверде и Карвахаль поиграли в мяч, уругваец сделал прострел на Иско и тот пробил в касание в штангу. А на добивании хорошо сыграл Бензема, который аккуратно отправил мяч в ворота мимо Наваса. 1:0.

В первом тайме Реал Мадрид имел еще не одну возможность забить, но каждый раз ворота своего клуба спасал Навас. На 25 минуте ему пришлось вытаскивать мяч почти из сетки после удара Крооса, который также испробовал голкипера на прочность двумя минутами ранее.

На 41 минуте чуть не случилась трагедия для Реала. Марсело упустил в обороне Икарди, и с ним в штрафной столкнулся Куртуа. Арбитр тут же поднял красную карточку... и отправился смотреть VAR. Несколько волнительных минут... Но судья свое решение отменил. Выяснилось, что буквально парой минут ранее нарушение произошло в центре поля, на Марсело. И после этого эпизода все остальное уже не считалось.

Второй тайм "Реал Мадрид" начал достаточно ярко. На замену у ПСЖ вышел Неймар, но его в игре сразу не было заметно. В середине тайма травму получил Азар, ему пришлось покинуть поле, после того как Менье в игровом моменте ударил его по ноге. Это стало шансом для Гаретта Бейла.

Забавным моментом второго тайма стал поединок вратарей. На 66 минуте свои ворота покинул Куртуа, побежав за мячом и сыграв в него ногами, а уже через пару минут пару финтов тоже в отдалении от ворот показал Навас.

Игру во второй тайме скучной не назовешь. Но до 77 минута она казалась томной, но потом началось что-то невообразимое. На 77 минуте Дубль оформил Бензема, получив навес от Марсело. Начал эту голевую атаку появившийся недавно на поле Модрич. 2:0

На несколько минут мадридцы успокоились - долгожданная победа и шанс побороться за первое место в группе. Но тут французы совершили камбэк. Через две минуты Варан и Куртуа ошиблись столкнувшись друг с другом и мяч, который посылал в ворота Менье, ушел к Мбаппе и тот спокойно пробил по пустым воротам. 2:1

Пока Реал собирался после этого кошмарного пропуска, ПСЖ успел сравнять счет. На 82 минуте красивый гол забил Сарабия. Ему мяч прилетел после отскока от соперника. Казалось, здесь поделать ничего нельзя, но игрок справился и добил сферу прямо в сетку. 2:2.

Матч окончился со счетом 2:2.

Впереди у Реала встреча с Брюгге, у ПСЖ - с Галатасараем. Но они в турнирной таблице уже ничего не изменят.

Статистика матча

Счет 2:2 (1:0)

Состав "Реала": Куртуа, Карвахал, Серхио Рамос, Варан, Азар, Крос, Бензема, Марсело, Каземиру, Вальверде, Иско. После замены: Бейл, Модрич, Родриго

Состав "ПСЖ": Навас, Кимпембе, Силва, Маркиньос, Бернат, Гуйе, Верратти, Менье, Ди Мария, Икарди, Мбаппе. После замены: Дракслер, Сарабия, Неймар

Желтые карточки: 69" Марсело, 88" Менье

Реал - ПСЖ

Удары по воротам: 21-11

в створ ворот 11 - 3

в штангу 2-0

Вратарь отбил ударов 1 -7

Угловые 9-5

Замены: 3-3

Нарушения: 14 - 8

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