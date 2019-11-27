Тренер сборной команды Пуэрто-Рико по художественной гимнастике Эсме Браун в восторге от условий, созданных на Национальной арене гимнастики в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Когда я впервые увидела Национальную арену гимнастики, то была просто поражена созданными здесь условиями - это потрясающая площадка для тренировок. Арена гимнастики в Баку невероятно красива, организация рабочего процесса проходит на самом высоком уровне. Здесь все скоординировано и согласовано, все работают четко и профессионально, могут тренироваться разные группы", - сказала она.

Как подчеркнула Эсме Браун, на Арене гимнастики в Баку предусмотрено все для успешных и плодотворных тренировок спортсменов. "Мы рады предоставленной возможности тренироваться здесь", - добавила она.

Отметим, что на Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы сборной команды Пуэрто-Рико по художественной гимнастике. В тренировках принимают участие четыре гимнастки.