Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси в матче пятого тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" стал автором одного из голов сине-гранатовых. Таким образом, аргентинский футболист огорчил уже 34 команды в главном европейском клубном турнире, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это новый рекорд Лиги чемпионов. Месси сумел превзойти достижения бывшего форварда мадридского "Реала" Рауля и нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, которые поражали ворота 33 клубов.

Напомним, что "Барселона" в матче пятого тура Лиги чемпионов обыграла на своем поле дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1 и досрочно гарантировала себе участие в плей-офф турнира.