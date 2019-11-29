"Бешикташ" дома одержал победу над "Слованом" в матче пятого тура группового раунда Лиги Еропы, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

За команду из Стамбула забили защитник Энцо Роко и полузащитник Адем Ляич с пенальти. В составе братиславского клуба отличился полузащитник Эрик Даниэль.

В другой встрече группы К "Брага" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью со счетом 3:3. За португальцев голами отметились Андре Орта, Паулинью и Франсержио. В составе английской команды отличились Рауль Хименес, Мэтт Доэрти и Адама Траоре.

Турнирной положение в группе К: "Брага" - 11 очков, "Вулверхэмптон" - 10, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 3.

Лига Европы 2019/20

28 ноября 2019, 21:55

Матч завершён

Бешикташ

Турция

2

1

Слован Бр

Словакия

Голы: 0:1 - Даниэль, 35; 1:1 - Роко, 75; 2:1 - Ляич, 90+3 (с пенальти).

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