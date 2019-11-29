«Бешикташ» обыграл «Слован» - ВИДЕО
"Бешикташ" дома одержал победу над "Слованом" в матче пятого тура группового раунда Лиги Еропы, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
За команду из Стамбула забили защитник Энцо Роко и полузащитник Адем Ляич с пенальти. В составе братиславского клуба отличился полузащитник Эрик Даниэль.
В другой встрече группы К "Брага" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью со счетом 3:3. За португальцев голами отметились Андре Орта, Паулинью и Франсержио. В составе английской команды отличились Рауль Хименес, Мэтт Доэрти и Адама Траоре.
Турнирной положение в группе К: "Брага" - 11 очков, "Вулверхэмптон" - 10, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 3.
Лига Европы 2019/20
28 ноября 2019, 21:55
Матч завершён
Бешикташ
Турция
2
1
Слован Бр
Словакия
Голы: 0:1 - Даниэль, 35; 1:1 - Роко, 75; 2:1 - Ляич, 90+3 (с пенальти).
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